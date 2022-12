Klaartje (27) opent pop-up CoCoozy in de Kattestraat: “De webshop wordt even een inspiratie- en cadeautjeswinkel”

AalstKlaartje Dauwe opent de CoCoozy Pop-Up Store in de Kattestraat in Aalst. “Voor de feestdagen wou ik mijn klanten laten kennismaken met mijn online assortiment in een echte belevingswinkel”, zegt ze.

“Al mijn hele leven ben ik in de ban van mooie decoratie en woonaccessoires”, zegt Klaartje. “Zo groeide dit idee alleen maar verder en vorig jaar op 1 december opende ik de deuren van mijn online webshop www.cocoozy.be. Bij CoCoozy gaan we voor decoratie, lifestyle-artikelen en geschenken die jouw woning de final touch geven. Geurkaarsen, apero-accessoires, leuke geschenkideetjes, interieuraccessoires. We hebben bijna alles in huis. Bij het uitkiezen van de producten let ik steeds op een goeie prijs-kwaliteitsverhouding en dat appreciëren mijn klanten.”

Volledig scherm Klaartje (27) opent pop-up CoCoozy in de Kattestraat. © CoCoozy

Sprong in het diepe

Klaartje is marketeer van opleiding maar maakte vorig jaar de switch van een multinational naar het zelfstandige bestaan. “Het is steeds een sprong in het diepe maar ik heb het mij nog niet beklaagd. Ik haal enorm veel energie uit de groei van CoCoozy en de feedback van mijn klanten. Het is nu dus even extra leuk om zoveel positieve reacties te horen in real-life. Veel mensen vinden het echt een leuke winkel maar vinden het spijtig dat het maar tijdelijk is. Na 12 februari worden we weer een 100% online webshop maar je weet nooit wat de toekomst brengt”, zegt Klaartje.

“Ik ben echt blij dat ik voor Aalst gekozen heb om mijn eerste pop-up te openen. Ik ben zelf afkomstig uit Aalst dus alles voelt heel vertrouwd aan en Aalst leeft echt. Aalst Twinkelt was een enorm leuk concept en trok veel volk. Ook tijdens de shoppingweekends zoals dit weekend is er altijd veel sfeer. Ook werd ik meteen betrokken bij de ondernemers hier uit de straat en is er een late night shopping georganiseerd op vrijdag 23 december tot 20 uur voor alle last minute kerst aankopen.”

Je kan de CoCoozy pop-up store nog terugvinden tot 12 februari in de Kattestraat 24 (rechtover Vero Moda). Elke dag open van 11-18 uur en extra open op zondag 18 december van 14-18 uur en vrijdag 23 december late night shopping tot 20 uur. Neem alvast eens een kijkje op de webshop www.cocoozy.be en haal jouw pakje af in de pop-up store.

Volledig scherm Klaartje (27) opent pop-up CoCoozy in de Kattestraat. © CoCoozy

Volledig scherm Klaartje (27) opent pop-up CoCoozy in de Kattestraat. © CoCoozy

Volledig scherm Klaartje (27) opent pop-up CoCoozy in de Kattestraat. © CoCoozy

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.