Koepel van corporaties: Gemeenten doen te weinig tegen woonoverlast

Gemeenten maken nog te weinig gebruik van de Wet Aanpak Woonoverlast, vindt Aedes, de organisatie van corporaties in Nederland. Die wet geeft burgemeesters sinds vorig jaar de bevoegdheid om in te grijpen tegen mensen die het te bont maken. Nog lang niet elke gemeente heeft daar ook al beleid van gemaakt. ,,De gemeenten zouden hierin in onze ogen veel meer de regierol moeten nemen en betrokken partijen met elkaar in verbinding stellen", geeft een woordvoerster van Aedes aan. ,,In plaats van dit over te laten aan de corporaties, zoals nu meestal gebeurt."