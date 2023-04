Koningsdag Valkenswaard: vrijmarkt, bikers en livemuziek.

Kleuter (2,5) uit Lommel kan slechts 2 halve dagen naar school door wachtlijs­ten in bijzonder onderwijs: “Onze zoon moet bijleren, kindjes ontmoeten”

Amper twee halve dagen per week, mag een 2,5-jarige kleuter uit Lommel naar school gaan. Een maand lang ging de jongen vijf halve dagen, tot zijn ouders samen met de school en het CLB op zoek moesten naar een plek in het buitengewoon onderwijs. En daar wringt het schoentje. “We kunnen alleen maar wachten”, vertelt papa Behçet Yaman. “Op een afspraak bij de dokter, op een diagnose en ook nog eens op een geschikte school.” Heeft elk kind dan niet het recht om 5 dagen per week naar school te gaan?