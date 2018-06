Kosten integriteitsonderzoek Valkenswaards raadslid Ruud van Dijk geschat op 80 mille

Vastgoedbelangen

De onderzoekers hebben niet kunnen vaststellen of er sprake is van regelmatige of ongewenste zakelijke contacten tussen Van Dijk en Senders. Van Dijk heeft volgens de onderzoekers door een belang in een Waalrese vastgoedonderneming Lagis de schijn van belangenverstrengeling tegen maar bewijs voor vermenging van persoonlijk en gemeentelijk belang heeft het drietal niet gevonden. De commissie vraagt zich af of het voor een raadslid verstandig is om in de eigen gemeente dicht op vastgoed te zitten. Dat hij gedurende meerdere jaren zijn jaarrekeningen niet deponeerde, noemde de commissie betreurenswaardig en niet integer.