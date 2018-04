Kunstwerk in Valkenswaard met verwijzing naar 'Bels Lijntje'

update + VIDEO Arrestatie­team zoekt naar man met vuurwapen in Valkens­waard, verdachte later aangehou­den in Waalre

23 april VALKENSWAARD - Een zwaarbewapend arrestatieteam is maandagmiddag rond 17.00 uur in Valkenswaard op zoek gegaan naar een man die mogelijk een vuurwapen bij zich had. De actie trok veel bekijks van omwonenden. Er werd toen niemand aangehouden. Een paar uur later werd er alsnog een verdachte (22) aangehouden in Waalre.