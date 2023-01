Laurent Lemoine (Lommel SK) opnieuw fit na twee maanden hard werken: “Zo gelukkig als een kind toen ik weer op trainingsveld stond”

Het gebeurde eind oktober tijdens de uitmatch in Lier. “Ik herinner me dat ik samen met een tegenstander voor de bal ging en tijdens mijn tackle voelde hoe mijn knie de verkeerde kant uit ging. Het verdict was hard: gescheurde ligamenten aan de binnenkant van de knie en een afwezigheid van zes tot tien weken. We opteerden voor een natuurlijke genezing en een terugkeer na Nieuwjaar. Natuurlijk was het frustrerend om er niet bij te lopen, maar ik verzeker je dat de jongens aan mij hun grootste supporter hadden. Op 4 januari stond ik gelukkig weer op het trainingsveld en wees maar gerust dat ik zo gelukkig was als een kind. Zonder hinder of vrees weer kunnen doen wat ik zo graag doe: heerlijk hoor.”

“Ik ben straks einde contract en ik zou liegen als ik zei dat me dat koud laat. Lommel is intussen mijn tweede thuis en ik heb een prima relatie met ploegmaats en supporters. Ik wil dus graag blijven en zal binnenkort wel aan tafel gaan met de clubleiding zeker? Tot nader order gaat het echter om hier en nu. Onze grootste doelstelling is het halen van de play-offs en de jongens hebben wat dat betreft een prima zaak gedaan met die recente vijftien op vijftien. Eens dat ticket in huis zal blijken dat de verschillen in de rangschikking beperkt zijn. En wie weet dan. Natuurlijk zal ik knokken om mijn plaats in de ploeg terug te winnen, maar het gaat nu vooral om die laatste vier wedstrijden van de reguliere competitie. Punten pakken is dus het devies, te beginnen nu vrijdag in Brugge (aftrap om 20 uur).”