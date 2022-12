Lichtgewonde na aanrijding tussen twee voertuigen

Het ongeval gebeurde omstreeks 9.15 uur vanochtend in de Rozendreef in Aalst. Een bestuurster die de oprit wilde verlaten had een aankomende voertuig niet opgemerkt waardoor het tot een aanrijding kwam tussen beide voertuigen. De schade aan de voertuigen was groot, een bestuurster werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer van Aalst kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen. Door het ongeval was de Rozendreef wel afgesloten voor het verkeer.