“Liefde maakt blind, blijkbaar”: vrouw (20) smokkelt 186 xtc-pillen binnen voor vriend op Rampage Open Air

Expositie met landschap­pen bij AG Eindhoven

EINDHOVEN - Landschappen dicht bij huis of aan de andere kant van de wereld. Ze maken allemaal deel uit van de expositie van kunstenares Maria van Heeswijk. De Eindhovense is met 30 van haar schilderijen te zien in de sociëteitsruimte van het Academisch Genootschap aan de Parklaan 93.