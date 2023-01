Live optreden in jouw huiskamer? Schrijf je in voor Gluren bij de Buren

Gluren bij de Buren is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arendonk, Balen, Geel, Laakdal, Lommel, Mol en Retie. Tijdens het ‘huiskamerfestival’ steken podiumkunstenaars uit verschillende disciplines hun gemeentegrenzen over om op te treden in een onbekende huiskamer of tuin. De podiumtalenten zijn inmiddels gevonden en ingeschreven, nu gaat de organisatie op zoek naar gastgezinnen die wel zin hebben om een artiest en toeschouwers te ontvangen.

Hou je van muziek, woord, dans, theater of comedy en heb je altijd al eens een optreden live willen meemaken vanuit je zetel? Stel dan je huiskamer of tuin open voor Gluren bij de Buren. Je maakt eenvoudigweg een keuze uit de artiesten die niet uit je eigen gemeenten komen en schrijft je in voor 6 februari via het online formulier. Het overzicht van de artiesten vind je op de facebookpagina ‘Gluren bij de Buren Huiskamerfestival’. De inschrijvingen voor het publiek verlopen via de organiserende vrijetijdsdiensten. De toegang is gratis; wel geldt de afspraak dat de artiest na het optreden mag rondgaan bij de toeschouwers voor een vrije bijdrage ‘in de klak’. Natuurlijk mag je zelf ook vrienden en kennissen uitnodigen.