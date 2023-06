Lommel krijgt nieuwe glasfabriek: tegen 2025 300 extra banen op Philips-site

Marc Hendrikse nieuwe voorzitter van DAF Museum in Eindhoven

EINDHOVEN - Marc Hendrikse (63) wordt per 1 september de nieuwe voorzitter van het bestuur van het DAF Museum in Eindhoven. Hendrikse volgt Geert Vermeer op die afgelopen week na tien jaar afscheid nam. De komende maanden is Marc van Doorne interim voorzitter.