Lommelse Niek (15) stelt het goed na zijn levensreddende operatie in Barcelona: “Hij mag al naar het zorghotel, wat ontzettend snel is”

“De operatie is volledig volgens plan verlopen.” Vandaag is het een week geleden dat Niek (15) uit Lommel in Barcelona een noodzakelijke operatie onderging. Elke dag hoofdpijn, geregeld flauwvallen en zo’n 20 uur per dag moeten platliggen, daar had de Lommelaar genoeg van. “Zijn hoofdpijn is afgenomen, hij heeft geen tremoren meer in zijn handen, zijn zicht is iets beter en hij voelt zijn gezicht weer wat beter”, mama Cindy vertelt hoe het nu met Niek gaat.