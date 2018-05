Meer dan graf van Rinus; rondleiding op Valkenswaardse Oude Begraafplaats

VDL opent testlaad­plein in Valkens­waard

16:09 VALKENSWAARD - VDL wil zijn leidende positie in elektrisch vervoer verder uitbouwen. Een nieuwe schakel in de activiteiten op dat gebied is een laadplein in Valkenswaard. Daar kunnen onder meer elektrische bussen en vrachtwagens op verschillende manieren worden opgeladen.