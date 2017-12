Mega Inliner Valkenswaard wil vloeibare bulk in plastic zak vervoeren

VALKENSWAARD - Een bulkwagen voor vloeistof kan met een lading spijsolie of geconcentreerd vruchtensap op weg zijn naar een voedingsmiddelen bedrijf. Maar er is ook een grote kans dat hij leeg is. Dan rijdt hij van of naar een bedrijf voor tankreiniging.

Volgens Sidon van Laarhoven van Mega Inliner in Valkenswaard legt een tankwagen zo veel loze kilometers af omdat hij moet worden gereinigd voordat hij opnieuw kan worden gebruikt. „Dat reinigen kost minimaal 1500 liter water met veel energie en reinigingsmiddelen. Het zijn allemaal kosten en een milieubelasting die kunnen worden voorkomen.”

Van Laarhoven haalt een pakket tevoorschijn dat lijkt op een opgerolde middelgrote tent. „Het is een grote zak van speciaal meerlaags kunststof dat de vloeistof beschermt en de wanden van een tankcontainer aan de binnenkant afdekt. Voor iedere vracht gebruik je zo’n zak, die daarna naar de plastic recycling kan. Hij voldoet aan de strengste regels als het gaat om hygiëne en de te vervoeren vloeistof komt niet met lucht in aanraking. Hij is bruikbaar voor alle niet-gevaarlijke vloeistoffen.”

Ervaring

De Valkenswaardse ondernemer heeft in het management van busfabrikant Bova en als topman van Duotank veel ervaring als ondernemer. Hij ziet grote kansen voor zijn inliner bij bedrijven, maar ziet ook dat het moeilijk zal zijn de ingesleten gewoonte bij vervoerders te doorbreken. „Daarom komen we nu met ons concept dat we CO2 Reduce Mega-Inliner noemen. Dat gaat uit van tankcontainers die al zijn afgeschreven omdat de tankwand door zuren en reinigingsbeurten is aangetast. Bij ons systeem speelt dat probleem niet omdat de vloeistof bij ons niet met de tankwand in aanraking komt en er dus niet gereinigd hoeft te worden. Wij kopen die tankcontainers op en reviseren ze voor een nieuw leven met onze inliners. Verladers en vervoerders kunnen zonder drempel ons systeem uitproberen en dan ben ik ervan overtuigd dat ze niet anders meer willen.”

Van Laarhoven probeert met enkele medewerkers en stagiaires de markt te bespelen. „We hebben een Europees patent en richten ons op heel Europa. Op de beurs Transport & Logistiek in München hebben we met ons opengewerkte demonstratiemodel van een tankoplegger hoge ogen gegooid. Iedereen was enthousiast en we zijn nu nog bezig de reacties te verwerken, liefst tot opdrachten.”

De demo heeft Van Laarhoven nu in zijn bedrijfsruimte in Valkenswaard staan. „Onze inliner werkt eigenlijk als zo’n feestfluitje dat afrolt als je erop blaast. De zak rolt binnen in de tankcontainer op dezelfde manier af wanneer je hem vult met vloeistof. Daarna bolt hij op en druk hij perfect tegen de binnenwand van de tank, tot die vol is. De chauffeur kan onze inliner heel eenvoudig zelf bevestigen via het mangat aan de achterzijde van de tankoplegger. Daarvoor hebben we speciale roestvrijstalen aansluitnippels ontwikkeld waar de slangen die in de industrie worden gebruikt op passen.”