Metaalgroothandel MCB uit Valkenswaard gaat voor groei

VALKENSWAARD - De seinen staan op groen bij MCB in Valkenswaard. "We hebben in Nederland een goed eerste halfjaar achter de rug", zegt directielid Serge Timmermans.

In de maanden juli en augustus voelde de metaalgroothandel de effecten van de volle orderportefeuilles van zijn klanten. "Ze zitten voor de komende acht tot twaalf weken al helemaal vol."

MCB heeft zich in de afgelopen jaren op groei voorbereid. Na een aantal reorganisaties is en wordt nu stevig geïnvesteerd. Afgelopen voorjaar opende het bedrijf in Valkenswaard een automatisch hoogbouwmagazijn voor aluminium, roestvast staal en non-ferrometalen. Als al het benodigde materiaal is verhuisd naar de hoogbouw aan de J.F. Kennedylaan in Valkenswaard kan MCB het vanaf oktober met een nieuwe zaagmachine desgewenst direct op maat zagen. Dat zorgt voor een verkorting van de levertijd voor deze producten van drie dagen naar 'binnen 24 uur'.

Nieuwe zaagmachine

Voor de bewerking van staal kan naar verwachting eind dit jaar ook een nieuwe zaagmachine in gebruik worden genomen. "Daarmee kunnen we grote volumes stalen buizen op maat nog sneller en flexibeler leveren. De levertijd voor platen op maat die nu gemiddeld een week is, willen we dan ook terugbrengen", kondigt Timmermans aan.

Om groei te realiseren, richt MCB zich ook op het verbeteren van de service aan klanten. Om meer flexibiliteit te bieden, start het met een proef om ook in de avonduren en op zaterdag aan te leveren. Het bedrijf is bezig om daarvoor tien extra chauffeurs te werven. ,,We bieden klanten ook aan om hun voorraden door ons te laten beheren. Dat slaat aan", zegt Timmermans. Daarnaast heeft MCB voor al zijn klanten een internetportaal ingericht zodat ze op elk moment van de dag bestellingen kunnen plaatsen.

Het concern zag vorig jaar de afzet al stijgen, met 6,7 procent. De omzet bleef met 585 miljoen euro nagenoeg gelijk als gevolg van gedaalde metaalprijzen. Nu de langdurige daling daarvan lijkt te zijn omgebogen in een stijging verwacht MCB voor het lopende jaar 'een positief effect op de omzet'.

Aan de weg

Een verdere verbetering van de operationele prestaties zal dit jaar naar verwachting ook leiden tot een 'positieve winstontwikkeling'. In 2016 was er een nettowinst na belastingen van 14,9 miljoen euro.

MCB timmert ook in het buitenland aan de weg. In België is het bedrijf al sterk gegroeid en wordt volgens Timmermans volgend jaar beoordeeld of verdere investeringen nodig zijn om verder te kunnen groeien. ,,Vanuit België bedienen we ook de Franse markt. We gaan nog bekijken hoe we in Frankrijk het beste groei kunnen realiseren. In Duitsland hebben we het aantal verkoopmedewerkers uitgebreid. We zijn daar een kleine speler op een enorme markt, dus daar liggen kansen voor MCB."