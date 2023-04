Militairen in opleiding gaan nachtelijk stukje varen op de Dommel, maar zelf weten ze niet wanneer

De schrik van Hamont is terug: De Brassers spelen nog een laatste keer in hun thuisstad­je

HAMONT - De Brassers waren begin jaren tachtig met hun Nederlandstalige punk een fenomeen in de new wave-wereld, maar werden in hun Vlaamse thuisstadje Hamont, net over de grens bij Budel, ook gevreesd vanwege hun ‘shockerende’ gedrag en muziek. Vrijdag 14 april zijn ze terug, voor een laatste keer.