Minderjarige uit Aalst drie maanden naar gesloten instelling na moord in Berchem

De feiten gebeurden op 21 december in de Wapenstilstandlaan in Berchem bij Antwerpen. Daar werd een 16-jarige tiener neergestoken door enkele personen die afkomstig zijn uit Aalst. Gezegd wordt dat dit gebeurde in het ‘Drillrapmilieu’ om zo punten te verzamelen. Eén van de verdachten verscheen donderdag voor de jeugdrechter in Dendermonde die besliste dat hij drie maanden naar een gesloten instelling gaat. “Mijn cliënt zal meewerken aan het onderzoek”, zegt zijn advocaat Dirk De Maesschalck. “Het is nu echter nog te vroeg om te veel informatie te geven. Het is een moeilijke situatie en hij is danig onder de indruk van wat er gebeurde.”