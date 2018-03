Moeder en zus eren overleden Jessica (32) uit Valkenswaard in tv-programma: 'Bye bye sweetheart'

VALKENSWAARD - De dood van de 32-jarige Jessica Wilford sloeg in juni 2015 in als een bom in Valkenswaard. De hulpverleenster van Artsen zonder Grenzen kwam om het leven toen haar helikopter neerstortte in het aardbevingsgebied in Nepal. Donderdagavond zagen 280.000 mensen hoe haar moeder en zus een mooi eerbetoon brachten aan Jessica, in het tv-programma Break Free. Ze strooiden haar as uit, van die ene hoge berg die zij nog graag had beklommen.

De rusteloze Jessica leek op haar plek in Nepal. Ze had de halve wereld al gezien en werkte graag voor Artsen zonder Grenzen in Afrika. Ze was graag thuis, maar kwam pas echt tot rust als ze op reis was. Toen de Valkenswaardse werd gevraagd om te helpen in het aardbevingsgebied, twijfelde ze dan ook geen moment.

In de aflevering, die donderdagavond op NPO3 281.000 mensen trok, is te zien hoe blij Jessica is met het werk. Ze verzorgt er ouderen en kinderen en brengt families weer samen. Vlak voor de fatale helikoptervlucht brengt ze nog een klein kind terug bij haar ouders. Het zou haar laatste vlucht zijn in het land; eigenlijk zou ze niet eens mee gaan. Maar omdat een collega op het laatste moment afhaakte stapte Jessica in.

Stroomdraden

Op de terugweg gaat het gruwelijk mis. De heli vliegt een andere route. Daar komen de wieken in aanraking met stroomdraden. De helikopter raakt onbestuurbaar en stort neer op een heuvel. De 32-jarige Jessica is op slag dood. Ook drie anderen overlijden.

,,Dan gebeurt er het ergste wat een moeder kan overkomen'', zegt moeder Sarah in het programma. Zij en haar drie andere kinderen maken een zware periode mee. Tweeënhalf jaar later is het gemis niet kleiner geworden. Daarom willen Sarah en Jessica's zus Louise graag naar het land toe, om met eigen ogen te zien hoe Jessica haar laatste dagen heeft doorgebracht.

Zelfde weg

Ze bezoeken een collega van AzG, die Jessica op de laatste dag nog heeft gezien. ,,Ze zei: ik kom weer terug naar Kathmandu. Maar ze kwam niet meer terug...'', zegt ze in een emotioneel gesprek.



De meeste indruk maakt het bezoek aan het kindje dat Jessica thuis bracht, vlak voor haar helikopter verongelukte. Hoewel Sarah en Louise zich hadden voorgenomen nooit meer in een helikopter te stappen, zetten ze zich over hun angst heen om te kijken hoe het nu met het meisje is. Het is een moeilijke vlucht, maar met een bijzonder mooi doel.



Het kleine kind had zonder de hulp van Jessica niet meer geleefd, zeggen de ouders. Ze zijn heel dankbaar. De Valkenswaardse heeft haar leven gegeven voor de kleine Nepalese.

As uitgestrooid

Als ultiem eerbetoon strooien Sarah en Louise de as van Jessica uit over de Nepalese Himalaya. Het was Jessica's grote droom om een mooie bergwandeling te maken, naar één van de toppen. Dat doen haar moeder en zus nu voor haar, met de as van Jessica in hun rugzak. Het is een zware beklimming, maar de gedachte aan Jessica houdt hen op de been. Emotioneel laten ze de as meevoeren met de wind.