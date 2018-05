Na 32 jaar tussen groente en fruit is het welletjes voor Frans en Annie Nouwens

video Huifkar­toer­tje rond Valkens­waard verkent de voedselpro­duc­tie

19 mei VALKENSWAARD - Ze zijn jong en bevlogen, ze hebben allemaal wat met voeding en voedselproductie en ze geloven in wat ze doen. Zaterdag gingen ze samen in een huifkar op bezoek bij jonge boeren in de regio Valkenswaard.