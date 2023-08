Nachtvlinders spotten populaire hobby: 422 soorten geteld in Valkenswaard

Luchtvaart­ken­ner Menno Swart wist al lang dat Zelensky naar Eindhoven zou komen: zo ontrafelde hij het geheim

EINDHOVEN - Het bezoek van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky aan Vliegbasis Eindhoven zondag vond plaats in het diepste geheim. Vanwege veiligheidsredenen werd zijn komst pas bekendgemaakt toen de staatsman al lang voet aan grond had gezet in Brabant. Luchtvaartdeskundige Menno Swart had echter al uren - en eigenlijk al twee dagen - eerder door dat er iets groots zat aan te komen. Zo ontrafelde hij het geheim van de veiligheidsdiensten.