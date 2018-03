Nieuw in Valkenswaard: Centrum voor Aandacht

VALKENSWAARD - De initiatiefnemers van het Valkenswaardse Centrum voor Aandacht, Rian van Breugel en René van Nieuwkuijk, zijn niet op zoek naar zieken of mensen met problemen. Ze vormen geen zorgorganisatie of een zorgvoorziening. ,,Er zijn mensen die echt met hun ziel onder de arm lopen. Wat houdt hen bezig? Juist die mensen willen we aandacht geven. Met hen willen we in gesprek gaan.”