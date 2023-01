Nieuw initiatief ‘Kinderspel’ biedt tijdelijke opvang aan 36 kinderen in Lommel

LommelIn februari opent in Lommel het nieuwe opvanginitiatief ‘Kinderspel’. De Stad Lommel kreeg na de sluiting van vier kinderopvanginitiatieven van VZW Hera en VZW Rheia de opdracht om tijdelijke noodopvang te voorzien. Dat doet de stad samen met andere erkende kinderopvangverblijven en onthaalouders. “Nu kunnen we een extra oplossing bieden aan de kinderen die getroffen zijn door de sluitingen.”

Schepen van zorg en Huis van het Kind Nancy Bleys is tevreden met de komst van het nieuwe opvanginitiatief: “Er zijn lange wachtlijsten bij de huidige kinderopvang. We zijn dankbaar aan de kinderopvanginitiatieven die vandaag al tijdelijke noodopvang bieden, want dit is niet evident. In een reeds verzadigd landschap, worden er veel inspanningen gevraagd van onze kinderbegeleidsters. Nu er een nieuw initiatief bijkomt, kunnen we een extra oplossing bieden aan de kinderen die getroffen zijn door de sluitingen.”

Deze tijdelijke opvang zal plaatsvinden op de oude locatie van ’t Oogappeltje, waar sinds januari enkele herstellingswerken aan het gebouw werden uitgevoerd: “Deze werken worden nog voor de opening van maandag 6 februari afgerond. Op zondag 5 februari nodigen we alle ouders uit op onze opendeurdag. We geven die dag graag meer info over onze werking, wie we zijn,... Maar ook maken we graag kennis met alle kindjes en hun ouders”, vertelt Carine Cremers, verantwoordelijke bij kinderdagverblijf Kinderspel.

De tijdelijke noodopvang is bedoeld voor kinderen die eerder werden opgevangen door de kinderopvanginitiatieven van VZW Hera en VZW Rheia. “We hopen dat Kinderspel een vaste plaats krijgt als kinderopvang in Lommel”, zegt schepen van Schepen van jeugd, onderwijs en cultuur Peter Vanderkrieken. “De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan het creëren van tijdelijke opvangplaatsen. De volgende stap is ervoor zorgen dat deze opvangplaatsen blijvend worden door een erkenning te ontvangen vanuit Agentschap Opgroeien, zodat ouders ook op lange termijn een oplossing hebben.”

