Nieuwe kansen voor horeca door rookruimteverbod

Rookruimtes stroken niet met afspraken die de Nederlandse staat heeft gemaakt met de Wereldgezondheidsorganisatie WHO over de bestrijding van tabaksgebruik. Alle rookruimtes in de horeca moeten dan ook verdwijnen, zo vindt Clean Air Nederland. De niet-rookclub spande daarom een zaak aan tegen de Nederlandse staat. Volgens brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland heeft een kwart van alle cafés en discotheken in ons land de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in geventileerde rookruimtes. Zij zien die investering nu vermoedelijk in rook opgaan.

„Ik kan het niet precies aangeven, maar ik schat dat we over de jaren heen zo’n tienduizend euro hebben geïnvesteerd in onze rookruimte. Net voor de carnaval hebben we de ventilatie nog geheel vernieuwd”, zegt Marc Glaser. De eigenaar van café De Bel op de Markt in Valkenswaard laat zien waar normaal de rookruimte is gevestigd. Nu is het een open ruimte omdat de glazen wanden er in verband met carnaval waren verwijderd. Later deze week worden ze weer teruggeplaatst. „We zetten ze toch maar weer terug. Ik voorzie dat het verbod er echt komt (cassatie is nog mogelijk, red.) maar zolang het nog mag, gaan we er mee door. Wij zijn een van de weinige cafés hier met een aparte rookruimte. Er komen speciaal gasten hierheen omdat ze weten dat je hier op je gemak een sigaretje kunt roken.”

Sociale druk?

Quote Laat maar komen dat verbod, ik denk er toch al over om te stoppen met het rokersterras Noël van Hees Blij is Glaser uiteraard niet met het besluit van de rechter. „Vooral ook de reden erachter is heel bizar. Niet-rokers zouden sociale druk voelen om met hun vrienden in de rokersruimte te gaan zitten. Volgens mij is dat toch echt een vrije keuze.” Hij voorziet een omzetdaling als het verbod van kracht wordt. Maar Glaser heeft wat dat betreft al wel voorgesorteerd. „Een langgekoesterde droom is om hier een eigen brouwerij in het café te beginnen. Als de rokersruimte afgebroken moet worden, krijgen we weer extra ruimte in het café. We kunnen daar extra tafeltjes kwijt of een paar ketels voor de brouwerij plaatsen.”

Bij de buren van café Barcode gaan ze zelfs nog een stapje verder. De kastelein juicht het rookruimteverbod zelfs toe. Daar is een flink deel van het terras als rokerslounge ingericht. Druk is het in het rokersgedeelte niet. „En dat is het eigenlijk nooit. Laat maar komen dat verbod, ik denk er toch al over om te stoppen met het rokersterras”, zegt eigenaar Noël van Hees. Zelf is de uitbater vier maanden geleden gestopt met roken. Dat hij zelf de sigaretten heeft afgezworen, is overigens niet de reden dat hij de rokerslounge wil opdoeken. „In het begin werd er wel flink gebruik van gemaakt. Maar ik zie het aantal rokers, zeker de laatste twee jaar, flink afnemen. Hooguit een paar gasten per dag maken er gebruik van. Dan hebben we het hele terras vol, maar zitten er bijvoorbeeld maar twee gasten in de rokerslounge. Het levert dus niet voldoende rendement op. We gaan de rokerslounge dus weer afbreken zodat we meer tafeltjes kwijt kunnen op het terras. En ik denk dat we daarmee niet wachten totdat het verbod officieel is”, aldus Van Hees.