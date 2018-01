Nieuwe wielerwedstrijd: Omloop van Valkenswaard

De organisatie van het wielerspektakel is in handen van Stichting Wielerevenementen Valkenswaard/TWC De Kempen. Deze nieuwe koers wordt beschouwd als de opvolger van het Criterium Valkenswaard. Dit criterium werd, tot voor enkele jaren terug, verreden in het centrum van het dorp. Volgens Leon Cleven, koerscoördinator van de nieuwe Omloop van Valkenswaard, is dat criterium toentertijd vooral om financiële reden verdwenen. Te weinig sponsoren en ook een te geringe publieke belangstelling. ,,TWC de Kempen is ruim zeventig jaar oud en is daarmee één van de oudere wielerverenigingen van Nederland. Met zo’n historie zijn we het aan onze stand verplicht om jaarlijks iets bijzonders te brengen. En met deze klassieker zetten we samen met de leden weer iets aantrekkelijks neer.”