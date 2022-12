Noah De Schryver en estafette ‘4 x 800 meter’ winnen Aalsterse sportprijzen

Sporza-anker Maarten Vangramberen praatte vrijdag de openingsshow van Aquatopia aan elkaar en reikte tussendoor ook de sportprijzen van 2022 uit. De sportlaureaat van het jaar is zwemmer Noah De Schryver. De 21-jarige Aalstenaar is Belgisch kampioen op de 100 en 200 meter schoolslag en goed op weg om het nationaal record op die laatste afstand te verbreken. “Stiekem droom ik er nog meer van om het Belgisch record van Fred Deburghgraeve op de 100 meter te pakken”, liet Noah in een videoboodschap weten. De topsporter traint in Amsterdam en kon er jammer genoeg niet bij zijn. “Telkens als ik in België ben, kom ik wel nog trainen bij Neptunus in Aquatopia.” De Schryver was samen genomineerd met kogelstoter/discuswerper Andreas De Lathauwer en atleet Ruben Verheyden.

Tattoo van drietand

“Noah is in Nederland hoge toppen aan het scheren, en zet zo het Belgische zwemmen weer op de kaart. Hij is de beste schoolslagzwemmer van het moment in ons land”, zegt schepen van Sport Matthias De Ridder (N-VA). “Fijn dat hij z’n oude club Neptunus ook zo trouw blijft. Op zijn rechterarm liet hij zelfs een drietand tatoeëren. Hij blijft meer dan welkom in Aquatopia.”

Top drie

De prijs voor sportploeg van 2022 ging voor het tweede jaar op rij naar de vrouwelijke 4 x 800 meterestafette van Eendracht Aalst. Mariska Parewyck, Ilkje De Vliegher, Lotte Vonck en Jolein De Rocker kregen concurrentie van twee dansteams: Show Off Dance Complex en Project Mångata. “Op voorhand had ik niet verwacht dat we zouden winnen, want de concurrentie van de dansteams was groot”, aldus atlete Mariska Parewyck, die afgelopen weekend nog in actie kwam op het EK in Turijn. “Ons team werd dit jaar voor de derde keer op rij Belgisch kampioen en we voelen dat we nog progressie kunnen maken. Het provinciaal record hebben we al, nu willen we graag in de top drie Belgische tijden ooit geraken.”

Uitstekend werk van sportclubs

“Driemaal op rij Belgisch kampioen, weinigen doen het hen na. Het is een mooi staaltje girl power! Als schepen van Sport ben ik bijzonder fier op dergelijke prestaties van stadsgenoten. Onze sportclubs leveren duidelijk uitstekend werk in het begeleiden van Aalsterse sporters. Met onze inspanningen voor moderne en uitgebreide sportinfrastructuur, draagt de stad daar ook mee toe bij”, zegt schepen De Ridder.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.