OCMW Aalst indexeert dagprijs woonzorgcentra: “10 euro per dag erbij, dat is niet meer betaalbaar”

AalstHet OCMW van Aalst indexeert de dagprijzen van haar woonzorgcentra. In 2022 steeg de prijs per dag al met 10 euro, of gemiddeld zo’n 300 euro per dag. “En dan zijn de medische kosten of een kappersbeurt nog niet meegerekend. Dit is niet meer betaalbaar”, zuchten de oppositiepartijen. De stad voerde ook een reeks andere indexering door. “De personeels- en energiekosten zijn enorm gestegen”, zegt schepen van Financiën Matthias De Ridder (N-VA).