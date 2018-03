OM: stallencomplex Valkenswaard betaald met crimineel geld

DEN BOSCH - Stallencomplex Salvador Stables in Valkenswaard is vermoedelijk betaald met investeringen uit het criminele milieu. Dat denkt de FIOD vanwege innige contacten van de Spaanse eigenaar met grote namen uit de onderwereld.

Het Openbaar Ministerie (OM) denkt dat het luxe stallencomplex van de Spaanse paardenhandelaar José Javier Salvador (47) aan de Abdijweg in Valkenswaard is betaald met geld uit het criminele circuit. Het vermoeden is gebaseerd op goede vriendschappen die de verdachte paardenhandelaar heeft met kopstukken uit de Brabantse onderwereld. De officier van justitie heeft dat deze week gezegd in de rechtbank in Den Bosch tijdens een procedure van de Spanjaard tegen het beslag op zijn bedrijf aan de 'paardenboulevard' in Valkenswaard.

Witwaszaak

Het onderzoek naar de Spaanse paardenhandelaar begon in 2016 nadat zijn naam werd genoemd in een gesprekken van financieel adviseur Guus de L. die de politie afluisterde vanwege het onderzoek naar een verdacht Eindhovens gokimperium. De belastingadviseur uit België is een van de hoofdverdachten in die witwaszaak.

Tijdens onderzoek op de luxe manege kwamen rechercheurs ook een andere bekende tegen. In de stallen was de rechterhand van de Brabantse drugsbaron Janus van W. aan het werk. De man legde een vage verklaring af over zijn aanwezigheid in de manege en de politie heeft ernstige bedenkingen over zijn rol, zei officier van justitie Stephanie Massier.

En ook de beruchte Oirschotse autohandelaar Jan L. duikt op in het dossier. De FIOD ontdekte dat Jan L. bij de chique bank Van Lanschot een goed woordje heeft gedaan voor José Javier Salvador. Jan L. staat zelf bekend als leverancier van dure auto’s aan criminelen, is zelf verdachte in een grote strafzaak en speelde een sleutelrol in de zaak tegen politiemol Mark M. omdat bij hem een grote hoeveelheid geheime informatie van de politie was gevonden.

Dubieuze omstandigheden

,,Het zijn allemaal dubieuze omstandigheden die ons de wenkbrauwen doen fronzen’’, aldus de officier van justitie deze week.

Advocaat Annabel Vissers van de paardenhandelaar is het niet eens met de suggesties van de aanklager. ,,Ik weet niet met wie hij omgaat maar omgang met verdachten uit andere onderzoeken maakt zijn handelen niet besmet’’, reageerde ze.

Het OM beschuldigt José Javier Salvador van witwassen. De FIOD ontdekte dat de paardenhandelaar die in Monaco woont, nergens belasting betaalt. Ook de Nederlandse belastingdienst heeft daarom het vizier op hem gericht en voor miljoenen aanslagen opgelegd.

Het bedrag dat volgens de FIOD is witgewassen is opgelopen tot 4 miljoen euro. Het geld is gebruikt om het stallencomplex te bouwen maar over de exacte herkomst tast de recherche nog in het duister. De paardenhandelaar heeft tot dusver geen enkele medewerking verleend of een verklaring afgelegd. Volgende week heeft de FIOD een afspraak gepland met de verdachte.

Lening

Advocaat Vissers zegt dat de verdachte zijn geld verdient met de handel in paarden en benadrukt dat een deel van het stallencomplex gewoon is gefinancierd met een lening van de Rabobank (1,7 miljoen euro).