Onderzoek raadslid Valkenswaard: Schijn tegen maar geen bewijs

Valkens­waards raadslid Ruud van Dijk: 'Karakter­moord heeft mij diep geraakt'

1:23 VALKENSWAARD - Zijn ogen spuwen vuur. Raadslid Ruud van Dijk oogt witheet als hij tegenover ED-journalisten plaatsneemt. Naast hem zetelt zijn advocaat. Het is inmiddels na tienen in een zaaltje in theater De Hofnar in Valkenswaard. ,,Iets wat ik al lang wist, is in een rapport van 74 pagina's onomwonden vast komen te staan", zegt Van Dijk als hij zijn persverklaring voorleest.