Ontwerpprijs bloemencorso voor buurtschap Kerkakkers

Het buurtschap Kerkakkers kreeg deze eerste eervolle vermelding omdat de groep er volgens de jury in geslaagd is om met een originele insteek de vertaling te maken naar het heden. Het ontwerp is getiteld ‘Op zoek naar nieuwe werelden’, vrij naar het ontwerp van Reisvenne Oranje in 1992. Het thema voor 2018 is immers ‘ZO! CORSO’, een terugblik op de historie. Elk buurtschap heeft, als invulling van het thema, zijn favoriete prijswinnaar uit de periode van 1953 tot en met 1993 gekozen. Met als opdracht om de winnaar van toen te vertalen naar een eigen, geheel nieuwe variant. Geen kopie, maar een nieuwe versie van het toenmalige idee. Oude winnaars in een nieuw jasje.