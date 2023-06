Onvergunde vakantievilla op recreatiepark Het Blauwe Meer moet binnen 10 maanden gesloopt worden

PSV gaat deze talenten kansen geven in de voorberei­ding

PSV-trainer Peter Bosz ruimt bij zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen in de eerste periode ruimte in voor enkele jonge talenten. Een van hen is Jason van Duiven, de spits die in het afgelopen voetbaljaar doorbrak bij Jong PSV en in de Keuken Kampioen Divisie topscorer is geworden van het beloftenteam.