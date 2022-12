“Ooit viel er een stuk lood van 30 centimeter op onze auto...”: bloemenwinkel naast instabiele Sint-Jozefskerk in Aalst zoekt een overnemer

AalstNa 40 jaar aan het Esplanadeplein in Aalst staat Bloemenweelde over te nemen, maar net nu kampt de Sint-Jozefskerk vlak naast de deur met enorm acute stabiliteitsproblemen. Zoek zo maar eens een overnemer. Toch staat het besluit van uitbaters Bernadette en Jacques vast: in juni stoppen ze ermee. De zaak is ondanks de werken aan de kerk wel nog altijd bereikbaar. “Als we geen overnemer hebben, verkopen we uit. Al zou het wel jammer zijn dat de naam Bloemenweelde na zoveel jaren verdwijnt in Aalst”, zeggen ze.