Ook SV Valkenswaard wil extra kunstgras

Geen vergunning voor schoon­heids­sa­lon met sauna in Dommelen

27 december DOMMELEN - Eigenaar Johan van Tongeren krijgt geen vergunning om Sauna Romantica aan de Boekweitbeemd in zijn huis in Dommelen voort te zetten als Beautysalon First Choice. De schoonheidssalon mét wellness past niet in het bestemmingsplan, oordeelt de gemeente. Een schoonheidssalon zonder sauna zou wel mogen in de woonwijk. Maar daar kiest de eigenaar niet voor.