Op je wenken bediend bij restaurant Torino in Valkenswaard

,,De gast moet hier het gevoel hebben serieus genomen te worden, dát vind ik belangrijk.” Met het nieuwe restaurant Torino op de Statie aan de Frans van Beststraat verwacht Tahar El Hajoui de Valkenswaardenaren te verrassen. ,,Het gaat niet alleen om topkwaliteit eten, ook de rest van het plaatje moet kloppen.”

Het restaurant is Italiaans georiënteerd en zal twee verschillende concepten gaan aanbieden. ,,Mensen kunnen hier à la carte eten, waarbij men kan kiezen uit verschillende authentieke Italiaanse gerechten. Daarnaast gaan we onze gasten de zogenaamde ‘Italiaanse tafel’ aanbieden, waarbij gedurende de avond verschillende Italiaanse specialiteiten worden geserveerd in vier gangen”, vertelt El Hajoui.

Quote Goede koffie is een genotsmiddel. Daar moet geen verpakt koekje bij. Tahar El Hajoui

Om de gast te kunnen blijven verrassen zal er gewerkt gaan worden met digitale menukaarten. ,,Mensen kunnen hun keuze te kennen geven door middel van een tablet. Dit heeft het voordeel dat we extra service kunnen bieden en de menukaart vaker kunnen vernieuwen.”

Service is voor El Hajoui van groot belang. ,,Gedurende de tijd dat je hier bent als gast, vind ik dat je op je wenken bediend moet worden”, vertelt hij. ,,Dat begint al bij de voordeur en eindigt pas na het dessert.” Daarnaast wil El Hajoui ook extra aandacht geven aan allergenen en speciale diëten. ,,Vaak zie je op de kaart bijvoorbeeld alleen de standaard gerechten voor vegetariërs. Dat wil ik vermijden. In principe is natuurlijk iedereen vegetariër, dus waarom zouden we dit juist niet extra lekker maken?”

Het eigen koffiemerk dat het restaurant gaat serveren, is eveneens iets waarmee El Hajoui zijn gasten wil verrassen. ,,Goede koffie is een genotsmiddel. Daar moet geen verpakt koekje bij. Onze patissier gaat zorgen voor een passend zoetigheidje bij de koffie, een compliment naast de koffie.