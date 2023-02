Optocht Striepersgat voorbij voor je het doorhebt: ,,Was dit echt al de laatste wagen?”

Dieven proberen kruisbeeld in Luyksges­tel van sokkel te trekken: ‘Ze reden dwars door de heg met een shovel’

LUYKSGESTEL - Dieven hebben in de nacht van zaterdag op zondag geprobeerd het bronzen kruisbeeld bij de Heilig Kruiskapel in Luyksgestel te stelen. Ze slaagden daar niet in, maar het kunstwerk raakte wel flink beschadigd. ,,Ongelooflijk.”