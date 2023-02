Opvoedingswinkel Noord-Limburg blaast 10 kaarsjes uit: “Het is heel normaal om vragen of twijfels te hebben over opvoeding”

Pelt“Opvoeden is geen exacte wetenschap, er bestaat geen handleiding voor”, klinkt het bij de Noord-Limburgse opvoedingswinkel die dit jaar zijn tiende verjaardag viert. Dat ging vandaag gepaard met een feestelijke receptie waarop alle partners bedankt werden, teruggeblikt werd naar de voorbije tien jaar, maar vooral ook gekeken werd naar de toekomst: “We zijn ervan overtuigd dat er nieuwe uitdagingen op ons af gaan komen, maar dat we in ons partnerschap een mooi aanbod zullen kunnen bieden.”

In Pelt werd vandaag het tienjarige bestaan gevierd van de Opvoedingswinkel Noord-Limburg, een gezamenlijk initiatief van CKG ‘De Hummeltjes’ en CKG ‘De Stap’ en de gemeenten Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Peer, Pelt, Lommel en Oudsbergen. “We zijn er trots op dat we met alle acht Noord-Limburgse gemeenten een samenwerking hebben kunnen uitbouwen. Zowel lokaal, met bijvoorbeeld het Huis van het Kind, maar ook regionaal waar wij projecten realiseren met alle gemeenten samen”, begint Ilse Hermans, coördinator van Opvoedingswinkel Noord-Limburg. “En dat steeds vanuit een gezamenlijk doel, namelijk een antwoord zoeken op de vragen van opvoedingsverantwoordelijken in Noord-Limburg.”

Quote Het is onze taak om opvoedings­ver­ant­woor­de­lij­ken terug in hun kracht te zetten door samen te zoeken naar wat werkt Ilse Hermans, Coördinator Opvoedingswinkel Noord-Limburg

Met de term ‘opvoedingsverantwoordelijken’ verwijst Ilse niet alleen naar scholen, kinderopvang of jeugdverenigingen, maar ook naar (pleeg)ouders, plus-ouders, of grootouders: “Dat kunnen soms heel simpele vragen zijn of mensen die gewoon nood hebben aan een luisterend oor, maar soms zijn dat ook complexe vragen rond opvoedingssituaties die tijdelijk onder druk staan. Het is dan onze taak om opvoedingsverantwoordelijken terug in hun kracht te zetten door samen te zoeken naar wat werkt.”

Nieuwe uitdagingen

Tijdens de feestelijke receptie wordt voor de eerste keer hun nieuwe promovideo gedeeld met de wereld, en ook meteen vooruitgeblikt naar de volgende tien jaar: “We hopen op een verderzetting van de samenwerking met alle Noord-Limburgse gemeenten, met een versterking van dat regionale verhaal. We zullen ongetwijfeld ook nieuwe uitdagingen tegen komen. Tien jaar geleden had ook niemand gedacht dat een virus genaamd corona zoveel extra druk op de huishoudens zou zetten.” De coördinator geeft als voorbeeld hun vormingen die tijdens deze pandemie online aangeboden werden, over telewerken terwijl de kinderen thuis zijn. “We zijn ervan overtuigd dat er nieuwe uitdagingen op ons af gaan komen, maar dat we in ons partnerschap een mooi aanbod zullen kunnen bieden.”

(Lees verder onder de video)

Afsluiten doet de coördinator met hun visie die er in 2013 al was, en naar eigen zeggen over tien jaar ook nog zal zijn: “Opvoeden is geen exacte wetenschap, er bestaat geen handleiding voor. Het is een taak die we zo graag goed willen doen, dat het soms gewoon heel moeilijk kan zijn en het is heel normaal om daar vragen of twijfels rond te hebben.”

Lees ook

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.