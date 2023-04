Organisatrice Vestiville moet geen schadevergoeding betalen: “Verband met veiligheidsrisico is niet bewezen”

Hoe PSV van dit al bijna afgeschre­ven seizoen tóch nog een ‘voldoende’ wil maken

PSV schudde een portie twijfels over de eigen vorm dit weekend van zich af en alles wordt in het werk gesteld om dit seizoen nog met een voldoende te besluiten. Daarvoor is dinsdag om te beginnen victorie in een vissersdorp nodig.