Pakketbezorger aangereden door scooter in Valkenswaard

Clubhart: Rens Pijnenburg uit Borkel en Schaft kan geen nee zeggen

10:18 BORKEL EN SCHAFT - Bloemencorso, De Boerkes, en fanfare Emos maken allemaal dankbaar gebruik van de inzet van Borkelnaar Rens Pijnenburg. In de corsotent op het sportpark in Borkel en Schaft is Pijnenburg druk bezig met het lassen aan de corsowagen. Als de koffiepauze is aangebroken, is er even tijd om hem te spreken. ,,Mijn grootste probleem is dat ik geen nee kan zeggen”, bekent Pijnenburg meteen.