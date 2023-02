Pand dat gesloopt wordt doet nog dienst als oefenterrein voor brandweer en leger: “We proberen dit meer en meer te doen”

Een pand gelegen in de Molenstraat in Hamont-Achel zal vanaf donderdag 16 februari met de grond gelijk gemaakt worden. Het pand was eigendom van de stad Hamont-Achel zelf, maar wat er in de plaats zal komen is nog niet duidelijk. Tot morgen kon de brandweer en het leger het pand nog gebruiken als oefenterrein. Vorige week trokken bijvoorbeeld een tiental hondenbegeleiders van het leger met vijftien interventie- en EDD honden (explosive detection dogs) naar de Molenstraat. Voor deze honden is het belangrijk dat ze kunnen oefenen in allerlei situaties. Het verlaten pand diende daar dus als de ideale oefenbasis.

Naast het leger maakte ook de brandweer nog gebruik van het pand. Hulpverleningszone Noord-Limburg organiseerde vorige week vrijdag al een oefening in de Molenstraat en ook vandaag stond er nog eentje op de planning. “Als we ergens anders gaan oefenen moeten we altijd opletten dat we niet te veel water spuiten en dergelijke zaken. Nu kunnen we eventueel al eens een deur forceren als we niet binnen kunnen”, klinkt het bij brandweerman Walter. Oefenen in een pand dat toch gesloopt zal worden, zorgt er dus voor dat de training plots veel realistischer kan gebeuren. “Maar we doen dat nog altijd veel te weinig en proberen dat meer en meer te doen. Als wij een bouwplan binnenkrijgen met een afbraakvergunning, dan vragen wij via de architect of ze ons kunnen informeren over wanneer de sloop geregeld wordt. Maar dat gebeurd nog te weinig. We zouden eigenlijk iedere week een nieuw pand moeten hebben, dat zou ideaal zijn.”