'Politie' Valkenswaard stuurt brief na 'stompzinnige en totaal mislukte poging tot parkeren'

VALKENSWAARD - Iemand uit Valkenswaard was deze week zo boos over de niet zo florissante parkeerkunsten van een buurtbewoner, dat hij of zij besloot een brief te sturen uit naam van de politie. Met weinig zachte bewoording werd duidelijk gemaakt dat de auto beter anders geparkeerd had kunnen worden.

De plaatselijke agenten zijn er niet gelukkig mee. Op het blaadje dat de 'foutparkeerder' kreeg, staat onder andere het logo van de politie vermeld. Dat is verboden, omdat mensen zouden kunnen denken dat het een brief van de politie zelf betreft. De agent is daarom op zoek naar de schrijver, die tot nu toe nog anoniem is.

De schrijver is er in de brief wel duidelijk over dat hij een gewone burger is. 'Dit is geen parkeerbon, maar als het aan mij was geweest om die uit te schrijven, zouden het er twee geweest zijn', staat er. 'Als gevolg van uw stompzinnige totaal mislukte poging tot parkeren, heeft u hier genoeg plaats gebruikt om een volledige begrafenisstoet te stallen.'

Wegenverkeerswet

De 'echte chauffeur', zoals de schrijver zich noemt, doet wel voorkomen of hij de wet kent: 'U valt onder de categorie Personalia artikel 124 sub a. Dit geeft de mate van egoïsme aan.' De schrijver doelt daarmee waarschijnlijk op artikel 124, lid 6a van de Wegenverkeerswet. Die gaat over de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die nodig is om een motorvoertuig te besturen.

De brief wordt ook niet alleraardigst afgesloten: 'Ik wil graag besluiten met de wens dat u zonder benzine komt te staan op een godvergeten achterafwijk op een tijdstip wanneer de schemer inzet. Tevens hoop ik dat de corrosie uw auto in recordtijd zal reduceren tot een hoop onbestuurbare roest.'