Raad Valkenswaard achter gesloten deuren bijgepraat over ontsluiting Eurocircuit

VALKENSWAARD - De gemeenteraad van Valkenswaard is donderdag achter gesloten deuren geïnformeerd over de beoogde toekomstige ontsluiting van het Eurocircuit.

Op tafel lag een - tot voor kort voor velen onbekende - intentieovereenkomst die in juni 2016 is gesloten voor een alternatieve verkeersafwikkeling in het gebied. De overeenkomst werd pas afgelopen week openbaar gemaakt door de gemeente. Ze is destijds ondertekend door de burgemeesters van Valkenswaard en Bergeijk en de provincie.

Eind juni stelde raadslid Jos Roothans van de fractie van H&G al vragen aan het college over het bewuste document 'dat hij onder ogen had gekregen', maar dat door de gemeente nog niet openbaar was gemaakt. Hij vroeg zich af hoe de totstandkoming van het document te rijmen is met de wijze (van veel overleg) waarop het Westparalleldossier tot nu toe behandeld is. En waarom de intentieovereenkomst zo lang verborgen is gehouden.

Onderhandelingen

Bij de schriftelijke beantwoording van die vragen is het document geopenbaard. Volgens het college kon dat niet eerder omdat de haalbaarheid van de ontsluiting nog ongewis was. En dat had weer te maken met de planning van de Westparallel. 'Bovendien waren de eigenaren van de gronden niet bekend met de ontwikkelingen. Openbaarheid zou de grondonderhandelingen in gevaar kunnen brengen', stelt de gemeente bij de beantwoording van de H&G-vragen. Inmiddels zijn de gronden aangekocht en wordt er werk gemaakt van de alternatieve ontsluiting, meldt het college.

Over die plannen is de raad donderdag geïnformeerd in beslotenheid. De pers was niet welkom. En dat terwijl het college in een brief aan de gemeenteraad hierover juist aangeeft dat nu het moment daar is om naar buiten te treden over die nieuwe plannen. Met de opmerking: 'Deze ontsluiting zal met name voor de bewoners aan de Mgr. Smetsstraat en voor de het Natura 2000-gebied gunstige effecten hebben qua verkeersbelasting.'

H&G-raadslid Jos Roothans vindt dat de aanpak in dit dossier geen schoonheidsprijs verdient. Over de beslotenheid van de bijeenkomst van donderdag zegt hij: ,,Er was niets vertrouwelijks aan. Alles wat verteld is, was bekend."