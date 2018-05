Raad van State: Afsluiting met verkeerssluis Molenstraat Valkenswaard mag

Foreman uit Valkens­waard wint Grote Prijs van Nederland

14 mei AMSTERDAM – Singer-songwriter Glenn Foreman (24), geboren en getogen in Valkenswaard maar woonachtig in Tilburg, heeft de Grote Prijs van Nederland gewonnen. In de categorie singer-songwriter troefde hij zondagavond in Amsterdam Kiki Mettler uit Sint-Oedenrode af. Foreman komt daarmee in een illuster lijstje, waar onder meer Eefje de Visser, Typhoon en Ali B in staan.