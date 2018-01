Raadslid Ruud van Dijk blinde vlek in Valkenswaard

Veel collega-raadsleden wisten min of meer wat hij deed, maar voor zo ver bekend stelde niemand er vragen over of trok aan de bel. Dat blijkt uit een rondgang langs de Valkenswaardse raadsfracties.

Voor burgemeester Anton Ederveen (CDA) was de publicatie van deze krant zaterdag direct aanleiding om een extern onderzoek te vragen naar de handel en wandel van Van Dijk. Hij wil, met het oog op de verkiezingen, zo snel mogelijk duidelijkheid. ,,Raadsleden moeten van onbesproken gedrag zijn. Het is voor onze burgers belangrijk dat helder op tafel komt wat hier aan de hand is."

Verontrustend

Het ED ging de afgelopen maanden de vastgoedbelangen na van het Valkenswaard Lokaal-raadslid, en zijn mogelijke link met de omstreden Waalrese jurist Marcel Senders. Onder meer hoogleraar bestuurskunde Pieter Tops noemde de bevindingen verontrustend en hij pleitte voor 'extra aandacht van politie en Openbaar Ministerie'.

Ederveen ging zondagavond niet in op de vraag of hij contact met het OM heeft gehad over Van Dijk. ,,Als dat al zo zou zijn, dan zou ik daar nooit met de krant over communiceren." De burgemeester van Valkenswaard heeft de afgelopen raadsperiode geen verontrustende meldingen over het raadslid binnengekregen, zegt hij. ,,Anders had ik actie ondernomen." Ook heeft hij nimmer bezwaren gezien voor het raadslidmaatschap van Van Dijk met zijn nevenfuncties, bij diens tussentijdse aantreden in de raad in 2015.

Geen commentaar

Elders in Valkenswaard bleven de luiken dicht. Zo onthield de fractievoorzitter van Valkenswaard Lokaal, Peter van Steensel, zich van commentaar en wilde ook Van Dijk niet reageren op de vraag of hij meewerkt aan een onderzoek. Partijvoorzitter Ron van Dalen meldde zaterdag na het weekeinde met een reactie te komen. Al snel na de publicatie van de artikelen ging de website van Valkenswaard Lokaal uit de lucht. De oppositiepartij heeft momenteel vijf zetels maar maakt er geen geheim van ambities te hebben om een coalitie te smeden. Van Dijk staat als nummer twee op de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen.

Valkenswaardse fractievoorzitters vallen vooral over het feit dat Van Dijk nog mee vergaderde en stemde over een voorstel dat verband hield met de vastgoedontwikkelaar waar hij op dat moment directeur was: Bureau Aard.

Bureau Aard

VVD-fractievoorzitter Iwan Luijendijk kwam er naar eigen zeggen later achter dat Van Dijk directeur was bij Bureau Aard terwijl hij daarover ook het woord voerde. 'Aard' bouwt een groot appartementencomplex op de plek van het oude postkantoor in de gemeente. ,,Dit is een schijnconstructie waar Senders achter zit, iedereen weet wie er op de achtergrond bepaalt. Dan is er duidelijk een grens overschreden”, vindt Luijendijk. Bureau Aart is deels in handen van de levenspartner van Senders, die er zelf ook als jurist aan verbonden is. Luijendijk heeft er de burgemeester nooit op aangesproken. ,,Ederveen zou toezicht houden. Dat is zijn taak en op die rol heb ik hém wel eerder aangesproken."

D66-collega Pieter van Rijswijk zegt dat Van Dijk een probleem heeft als inderdaad blijkt dat hij niet transparant is geweest over het postkantoorproject. ,,Het is dan aan hem en zijn partij om conclusies te trekken.” Hij wist wel dat Van Dijk bij twee bedrijven werkte zonder daar salaris voor te krijgen. ,,Dat heeft hij gewoon op de website van de gemeente aangegeven." Dat beide bedrijven van de levenspartner van Senders zijn, was bij Van Rijswijk echter niet bekend. Overigens bekende Van Dijk afgelopen week dat hij wel degelijk een vergoeding krijgt voor zijn directeursfunctie bij één van de ondernemingen.

H&G

De politiek leider van coalitiepartij H&G, de grootste partij in Valkenswaard, zegt zich nog niet uit te willen laten over het onderzoek dat Ederveen wil. Maar, zegt fractievoorzitter Theo Geldens: ,,H&G vindt dat er sowieso een onderzoek moet komen naar iemand die in beeld is als wethouderskandidaat. En Van Dijk heeft zelf eerder aangegeven dat hij dat is. Maar nu moet hij eerst een eigen standpunt innemen en primair tot besef komen om aan zo'n onderzoek mee te werken."