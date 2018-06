Raadslid Ruud van Dijk wil de gemeente Valkenswaard laten dokken voor zijn advocaat

Bosbrand in Leenderbos in Leende geblust: vijfhon­derd vierkante meter bos beschadigd

27 juni LEENDE - In het Leenderbos woedde woensdagmiddag een natuurbrand. De brandweer kon snel ter plaatse komen en daardoor is het oppervlakte van de brand beperkt gebleven tot ongeveer 500 vierkante meter. Het vuur was rond 17.45 uur geblust.