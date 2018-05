Raadszetel van oud-wethouder Mart Wijnen in Valkenswaard tijdelijk naar François Smits

Paardeneve­ne­ment Borkel en Schaft: Laagdrempe­lig paardenfes­tijn met wereldtop­pers

28 mei VALKENSWAARD - Het voorbije weekend was het terrein van menner Boyd Exell in Borkel en Schaft even het paardensportcentrum bij uitstek. Een laagdrempelig paardenfestijn met tientallen wereldtoppers en in hun spoor verschillende duizenden nationale en internationale bezoekers.