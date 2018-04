Rechtszaak tegen gewelddadige afperser Valkenswaard moet over

Van Trumpiaanse woonvilla tot woonboerderij: de tien duurste huizen in Eindhoven en omgeving

5 april Op zoek naar niet zomaar een huis? Check dan even deze lijst. De tien duurste huizen (volgens Funda) in Eindhoven en omgeving. Misschien zit er iets tussen. Voor meer informatie: zaterdag 7 april is er weer een Open Huizendag. Maar of deze huizen daar ook aan meedoen....