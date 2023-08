De Gloeiige spookte in de Kempen: ,,Als je bang bent, dan geloof je alles’’

REUSEL - Boven donkere moerassen dwaalde vroeger de Gloeiige, een beruchte vuurgeest. Deze sage werd keer op keer doorverteld. Niet alleen voor de open haard in Reusel, maar in de hele Kempen en daarbuiten. ,,De boodschap was: zorg dat je ’s avonds binnen bent.”