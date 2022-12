Rita (24) is Aalsters-Armeens schrijftalent: “Mijn boeken in zoveel mogelijk talen laten publiceren, dat is mijn droom”

Rita’s familie is Armeens van oorsprong, maar leefde sinds 1917 in Irak. Ze vluchtten naar Irak na de Armeense genocide. In Irak moesten ze echter opnieuw op de vlucht slaan en zo belandde haar familie in Griekenland, waar Rita werd geboren. Ondertussen woont ze al een tijdje in Aalst, maar de passie voor de geschiedenis en haar Armeense roots heeft ze behouden.

A Touch of Heaven

“Ik was dat meisje op school dat liedjes zong en poëzie schreef, maar op een gegeven moment belandde ik in een depressie”, vertelt Rita. “Twee jaar geleden vertelde ik hoe ik me voelde aan mijn psycholoog en die zei: waarom zet je het niet op papier? Ik hield altijd al van schrijven, dus ik vond dat een supergoed idee. Het idee van de psycholoog was om mijn eigen emoties op papier te zetten, maar dat lukte niet. Ik ging me verstoppen achter personages en dat vlotte al veel beter. Zo is mijn eerste boek ontstaan: ‘A Touch of Heaven’. Ik koos ervoor om elke levensles waar ik zelf iets uit geleerd heb, in een boek te vatten.”

“In ‘A Touch Of Heaven’ en ‘The Narcissist’ - verkrijgbaar in Engels en Nederlands - wordt het echt persoonlijk en wou ik vooral aan mijn gemeenschap een paar dingen uitleggen. Het wordt daarin echt autobiografisch. Dat is een psychologische thriller, over een vrouw die bedrogen wordt door haar vrienden wegens een man of een seconde van beroemdheid”, zegt ze.

Armeens

Ondertussen zit Rita al aan boek nummer zes en werkt ze aan het zevende boek. Het zijn fictieve romans geschreven in het Engels, maar uit het leven gegrepen. In elk boek zitten verwijzingen naar haar christelijke Armeense afkomst verweven. “Sommige zijn ook in het Nederlands vertaald. Ik droom ervan om mijn boeken in zoveel mogelijk talen te laten vertalen”, zegt ze. “Dus ook graag in het Armeens, omdat daar mijn roots liggen. Dat is nu nog niet gelukt, maar het boek waar ik nu aan werk, wordt al zeker in vier talen vertaald: Engels, Armeens, Frans en Nederlands.”

Volledig scherm Rita Khatchadorian © Swirko

