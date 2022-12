Rookontwikkeling in woning door schouw, brandweer ontdekt brand in houtskelet van woning

De brand werd opgemerkt omstreeks 20.30 uur donderdagavond in een voormalige brouwerij in de Hoveniersstraat. De bewoners merkten plots dat er rook naar binnen kwam en verwittigde meteen de brandweer van Aalst. Op het eerste zicht bleek de brand snel onder controle te zijn, maar de brandweer besloot toch om zorgvuldig ook eens achter de muur te kijken en merkte toen op dat ook het hout in de woning al vuur had gevat. De brandweer deed verder een grondige controle en zal waarschijnlijk nog een hele tijd in de weer zijn. De straat is afgesloten voor het verkeer. Gewonden vielen er niet.