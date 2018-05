Ruim 1500 deelnemers aan Valkenswaardse dorpsquiz Eureka!

VALKENSWAARD - In veel Nederlandse dorpen is het al jaren een terugkerend fenomeen. Toch kreeg de dorpsquiz in Valkenswaard nooit voet aan de grond. Tot afgelopen zaterdag. De eerste editie van Eureka! stond als een huis en de organisatie werd overladen met complimenten.

18.00 – 18.03

Zelden zal café Du Commerce in Valkenswaard zo snel zijn leeggelopen als afgelopen zaterdag. Nadat de 104 teamcaptains om klokslag zes uur hun opdrachtenboek hadden bemachtigd, spoedden ze zich naar hun thuisbasis. Om drie minuten over zes is het café leeg. De organisatoren halen eens diep adem. De dagen, weken, maanden van voorbereiding zitten er op. „En nu maar afwachten of het aanslaat, ik ben zo benieuwd of de mensen het een beetje leuk vinden. Valkenswaard zou geen geschikt dorp zijn voor zo’n quiz, werd altijd gezegd. Ik hoop dat we vanavond het tegendeel bewijzen”, zegt organisator Riks Werts een tikje nerveus.

18.50 uur

Aan het Diamanthof wordt de dorpsquiz meer dan serieus genomen. Een kleine 20 personen hebben zich bij bewoner Marc Schoones verzameld. De huiskamer en keuken fungeren als commandocentrum. Zijn vrouw bedient een professioneel kopieerapparaat, zodat iedereen snel over de juiste kopieën beschikt. Catering is geregeld, laptops en tablets zoemen door het hele huis. „En we hebben een geheime troef. Maanden geleden heb ik oud-wethouder Joop van Appeldorn al gevraagd om met ons mee te spelen. Ook vanwege zijn betrokkenheid met de heemkundekring. Als iemand veel van Valkenswaard weet, is hij het wel”, aldus Schoones.

19.45 uur

De beiaardier in de Nicolaaskerk speelt op zijn orgel een medley van vijf nummers. Deelnemers verzamelen zich op de Markt en maken opnames met hun mobieltjes. Daarna racen ze terug naar de thuisbasis. Op de fiets want het gebruik van gemotoriseerde voertuigen is verboden. Mede-organisator Ingeborg Berendsen kijkt op de hoek toe en ziet dat het goed is. „De grootste spanning is er nu wel vanaf. Maar al die maanden je mond moeten houden, was soms wel lastig. Ik weet nu hoe de Wie is de mol?-kandidaten zich moeten voelen met hun geheimhoudingsplicht.”

20.40 uur

„Moeilijk, moeilijk, moeilijk”, zegt Angela Groenen. Bij haar thuis aan het Beggadal in Dommelen ploeteren vijftien vrienden met de overvloed aan vragen. „Het is chaos”, zegt ze. Het gaat er misschien minder professioneel en gestructureerd aan toe dan aan het Diamanthof, maar er wordt relatief wel meer gedronken en gelachen. Ook niet onbelangrijk.

21.15 uur

Bij jeugdherberg Harba Lorifa wacht mede-organisator Koen Verhoeven de deelnemers op. De teams hebben hun meest sportieve kandidaat moeten sturen. Het blijkt uiteindelijk te gaan om een simpel potje sjoelen. „Wat is jullie teamnaam?”, vraagt hij een van de deelnemers. „Jezus Kwistus”, zegt de man. Een grijns trekt over zijn gezicht. „Een extra punt voor de naam”, noteert Verhoeven.

22.45 uur

Riks Werts wipt nog altijd zenuwachtig op zijn voeten. Hoe zullen de eerste reacties zijn? De eindafrekening is om elf uur, als de teamcaptains hun antwoorden in moeten leveren. Zijn zenuwen blijken voor niets geweest te zijn. Want de eerste komt binnen met een grote glimlach. De tweede geeft een highfive, de derde valt hem om zijn nek. ‘Vette quiz’, ‘fantastisch’, ‘gaaf’, ‘graag volgend jaar weer’, is de strekking van de het gros van de reacties. Een nieuwe traditie lijkt geboren in Valkenswaard.