Samenloop voor Hoop in Valkenswaard van start

Het doel? Geld inzamelen voor kankeronderzoek. De jongste eregast, de elfjarige Gijs van Maanen uit Luyksgestel, opende mede de stoet. Hij was één van die zestig prominenten, allemaal mensen met kanker of die kanker hebben overwonnen. ,,Ik wil hier met alles meedoen en gewoon genieten”, geeft Gijs onverholen aan. In 2015 werd bij hem een tumor in het hoofd geconstateerd. Na een snelle ingreep in Nijmegen is hij inmiddels geheel genezen verklaard. Zijn moeder Sietske van Maanen prijst zich immens gelukkig met de gunstige ontwikkeling. ,,Maar voorlopig wel elk jaar een controle.” Gijs straalt een en al geluk uit. En op voorspraak van zijn oma verscheen hij zaterdagmiddag aan de start bij Samenloop voor Hoop Valkenswaard. ,, Ik wil hier samen met vele anderen lopen voor kanker bij grote én kleine mensen.”