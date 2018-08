Scooterrijder raakt gewond bij botsing met busje in Valkenswaard

20-jarige man uit Valkens­waard stal tiendui­zend euro en juwelen

23 augustus DEN BOSCH - Ja, een 20-jarige inwoner van Valkenswaard is 'best wel boos' op een vriend van hem. Want díe zou ingebroken hebben bij diens oma, en de voordeur van zijn vriendin er uit hebben geblazen. Het OM gelooft dat niet en eist acht maanden cel.